Λάρισα: Εκτός κινδύνου το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το 3χρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι διεκομίσθηκε στο νοσοομείο σε σοβαρή κατάσταση με σπασμούς την περασμένη Κυριακή (28.12). Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν εγκεφαλίτιδα επιπλοκή γρίπης και αμέσως την μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί κατά της γρίπης, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέτρου πρόληψης.

Το περιστατικό λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τους γονείς, ενόψει της έξαρσης της εποχικής γρίπης, για την αξία της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης και της πρόληψης, που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη ζωή των παιδιών.