Λάρισα: 3χρονο παιδί υπέστη εγκεφαλίτιδα από γρίπη και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Ανέβασε 39 πυρετό

Ένα σοβαρό περιστατικό που υπογραμμίζει τους κινδύνους της εποχικής γρίπης, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, καταγράφηκε στη Θεσσαλία, με ένα τρίχρονο παιδί από τον Βόλο να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έπειτα από βαριά επιπλοκή της νόσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε 39 πυρετό, ενώ η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε με την εμφάνιση εμέτων.

Οι γονείς, ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας του, το μετέφεραν άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε εκτεταμένο διαγνωστικό έλεγχο.

Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν γρήγορα τη σοβαρότητα του περιστατικού και έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Την επόμενη ημέρα, με ασθενοφόρο, το παιδί μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε κλίνη της Παιδιατρικής Κλινικής, όπου του χορηγείται εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε εγκεφαλίτιδα, μία από τις πιο σοβαρές αλλά σπάνιες επιπλοκές της νόσου. Παρά τη βαρύτητα της κατάστασης, υπάρχουν τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης, με τους γιατρούς ωστόσο να παραμένουν επιφυλακτικοί και να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί κατά της γρίπης, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέτρου πρόληψης.

Το περιστατικό λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τους γονείς, ενόψει της έξαρσης της εποχικής γρίπης, για την αξία της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης και της πρόληψης, που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη ζωή των παιδιών.