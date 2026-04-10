Πακιστάν: Το ναυτικό διέσωσε 18 ναυτικούς σε επιχείρηση στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα

Πακιστάν ανακοίνωσε ότι το ναυτικό του διέσωσε και βοήθησε στην εκκένωση 18 μελών πληρώματος ενός εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά της Βόρειας Αραβικής Θάλασσας, μετά από μία κλίση έκτακτης ανάγκης.

Τα μέλη του πληρώματος του πλοίου GOLD AUTUMN που διασώθηκαν είναι ναυτικοί από την Κίνα, το Μπαγκλαντές, τη Μιανμάρ, το Βιετνάμ και την Ινδονησία, ενώ έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο Καράτσι για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τον επαναπατρισμό τους, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των ένοπλων δυνάμεων του Πακιστάν.