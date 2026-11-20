Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποδομών αεροναυτιλίας.

Ενώ η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει τις καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας Mode S, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πλέγμα διαγωνισμών και έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκτείνεται από τα νέα συστήματα επιτήρησης και επικοινωνιών έως το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, διαμορφώνοντας τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε έναν σύγχρονο και πλήρως διαλειτουργικό εναέριο χώρο.

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Την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή της να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση INFR(2024)2237), λόγω μη πλήρους εφαρμογής των απαιτούμενων δυνατοτήτων ατομικής αναγνώρισης αεροσκαφών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά τη δυνατότητα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να αναγνωρίζουν με ακρίβεια κάθε αεροσκάφος, αξιοποιώντας τα στοιχεία ταυτοποίησης που μεταδίδονται από το ίδιο το αεροσκάφος. Η σχετική απαίτηση προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συνδέεται με την αξιοποίηση σύγχρονων δυνατοτήτων επιτήρησης, μεταξύ των οποίων η τεχνολογία Mode S.

Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μη πλήρη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογικής και κανονιστικής απαίτησης και δεν ισοδυναμεί με συνολική αδυναμία των υφιστάμενων συστημάτων ραντάρ να εντοπίζουν αεροσκάφη.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει στην ανακοίνωσή της ότι οι ελληνικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εκτιμά όμως ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειες δεν επαρκούν για την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένο πρόγραμμα προμήθειας και εγκατάστασης νέων ραντάρ Mode S

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας και του ATM Modernisation Action Plan, προωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης και αναβάθμισης των συστημάτων επιτήρησης.

Ειδικότερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας οκτώ (8) νέων συστημάτων ραντάρ Mode S, μέσω του διαγωνισμού 62/2025, με δύο διακριτά σκέλη:

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– Έξι (6) συστήματα της THALES LAS France: Ο φάκελος της διαδικασίας έχει λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που επιτρέπει την προώθηση των επόμενων συμβατικών ενεργειών.

– Δύο (2) συστήματα της INDRA: Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα σχετικά δικαιολογητικά και τις απαιτούμενες ενέργειες να εξετάζονται από τους αρμόδιους φορείς.

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Παράλληλα, προωθείται η πρόσθετη προμήθεια επτά (7) νέων συστημάτων ραντάρ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχει εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ προχωρούν τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η ανάπτυξη των νέων συστημάτων θα ενισχύσει σταδιακά τις δυνατότητες επιτήρησης του ελληνικού εναέριου χώρου και θα υποστηρίξει την εφαρμογή των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

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Αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας – Υλοποίηση του έργου VCRS

Παράλληλα με την αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης, προχωρά η υλοποίηση του έργου Voice Communication and Recording System (VCRS), το οποίο αφορά την αναβάθμιση των συστημάτων φωνητικής επικοινωνίας και καταγραφής των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η εγκατάσταση του συστήματος εξελίσσεται τόσο στην κεντρική εγκατάσταση όσο και στους περιφερειακούς σταθμούς, με εργασίες εγκατάστασης, ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργική ετοιμότητα. Παράλληλα, προχωρούν οι απαραίτητες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, οι συνδέσεις δικτύου και οι εργασίες εγκατάστασης του σχετικού ραδιοεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

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Ο στόχος ολοκλήρωσης του έργου VCRS είναι ο Ιανουάριος 2027.

Το έργο VCRS αποτελεί διακριτό αλλά συμπληρωματικό σκέλος του συνολικού εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας, καθώς ενισχύει την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των κρίσιμων υποδομών επικοινωνίας.

Συνολικός σχεδιασμός και επόμενα βήματα

Οι παραπάνω παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας, το οποίο έχει καταρτισθεί με πρωτοβουλία του υπουργού Χρίστου Δήμα και περιλαμβάνει την αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης, των επικοινωνιών, της επεξεργασίας δεδομένων και των λοιπών κρίσιμων λειτουργιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας (DPS) μέσω του νέου συστήματος TopSky ATC One. Στις 13 Νοεμβρίου 2026, η THALES LAS France υπέβαλε την Best and Final Offer (BAFO), μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο της διαδικασίας προμήθειας, καθώς το νέο DPS αποτελεί βασικό τεχνολογικό παράγοντα για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και διασύνδεση των νέων συστημάτων.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο των επιμέρους έργων, σε συνεργασία με τη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με στόχο την επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξιοπιστίας των υποδομών και την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις» δηλώνουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, επισημαίνουν, πως η προσπάθεια εκσυγχρονισμού συνεχίζεται με συγκεκριμένες συμβατικές, τεχνικές και οργανωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες διαμορφώνουν σταδιακά ένα σύγχρονο και διαλειτουργικό σύστημα αεροναυτιλίας, με ενισχυμένες δυνατότητες επιτήρησης, επικοινωνίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.