Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια με ανατροπή νταλίκας: Εγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός
Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου στην Εύβοια μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και βγήκε εκτός οδοστρώματος σε περιοχή με γκρεμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Evima, ο οδηγός της νταλίκας έχει εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του και η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή.
Στο σημείο βρίσκονται η πυροσβεστική, οι εθελοντές των νέων Στύρων και η αστυνομία.
πηγή στην Google
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