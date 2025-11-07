Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε τρίχρονο παιδί – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, στην συνοικία της Νέας Σμύρνης, όταν ΙΧ παρέσυρε ένα παιδί τριών ετών.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.