Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε τρίχρονο παιδί – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συνοικία της Νέας Σμύρνης

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε τρίχρονο παιδί – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, στην συνοικία της Νέας Σμύρνης, όταν ΙΧ παρέσυρε ένα παιδί τριών ετών.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ