Οι γαρίδες «μεθυσμένες» στο ούζο σε συνδυασμό με λαχταριστά λιγκουίνι, συνθέτουν μια μακαρονάδα που δύσκολα θα αφήσει κάποιον ασυγκίνητο. Πρόκειται για μια γευστική πρόταση που δεν απαιτεί ιδιαίτερη μαγειρική εμπειρία ή πολύ χρόνο στην κουζίνα, ενώ είναι ιδανική για ένα οικογενειακό τραπέζι ή ένα ξεχωριστό γεύμα. Μόλις τη δοκιμάσετε, είναι πολύ πιθανό να γίνει μία από τις αγαπημένες σας συνταγές.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για την συνταγή και βήμα προς βήμα την εκτέλεσή της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΥΛΙΚΑ

500γρ. γαρίδες

1 μεσαίο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2κ.σ. μάραθο ψιλοκομμένο

2 μεγάλες ντομάτες ψιλοκομμένες

2σκ. Σκόρδο ψιλοκομμένες

1 ζωμό λαχανικών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4-5κ.σ. ελαιόλαδο

Λίγη φέτα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλάτι

Πιπέρι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Είτε καθαρίζουμε μόνοι μας είτε ζητάμε από τον ιχθυοπώλη μας να μας καθαρίσει τις γαρίδες, ωστόσο κρατάμε τα κεφάλια τους.

Αφού τις καθαρίσουμε τις αλατοπιπερώνουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε νερό, τα κεφάλια από τις γαρίδες και βράζουμε για 15 περίπου λεπτά.

Σουρώνουμε και κρατάμε μόνο το ζωμό χωρίς τα κεφάλια και βράζουμε εκεί τα λιγκουίνι μας σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και σωτάρουμε τις γαρίδες σε μέτρια φωτιά για 1 λεπτό από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα.

Ρίχνουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για ένα λεπτό και στη συνέχεια προσθέτουμε και το σκόρδο και το μάραθο.

Ρίχνουμε ούζο και αφού εξατμιστεί ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα.

Ρίχνουμε τις γαρίδες μας μέσα στο τηγάνι και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά.

Εάν χρειαστεί μπορούμε να προσθέσουμε λίγο νεράκι.

Σερβίρουμε και από πάνω τρίβουμε προαιρετικά λίγη φέτα.

Καλή απόλαυση!