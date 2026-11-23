Με την κατάθεση της Μαρίας Κυριακίδου, κόρης του Γεώργιου Κυριακίδη, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Η κ. Κυριακίδου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο βιολογικό υλικό του πατέρα της που εντοπίστηκε αρκετό χρόνο μετά το συμβάν σε οικόπεδο ιδιώτη στη θέση Πηγάδια στη Λάρισα, όπου μεταφέρθηκαν χώματα από το σημείο της σύγκρουσης.

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«Κάναμε δεύτερη κηδεία. Τον μπαμπά μου τον σκοτώσανε δύο φορές», κατέθεσε η κ. Κυριακίδου και ολοκλήρωσε με την φράση: «Θέλω δικαιοσύνη, θέλω την αλήθεια. Θέλω τους πραγματικούς ενόχους. Άποψή μου δεν είναι μόνο οι 36 γι’ αυτό και κινήθηκα νομικά σε βάρος του Τριαντόπουλου, του Καραμανλή και και σε βάρος των πρώτων δικαστικών λειτουργών».

Μετά την κ. Κυριακίδου κατέθεσαν επιβάτες. Ο Γιώργος Κατωπόδης και ο Θωμάς Κωστίδης επέβαιναν στο τρίτο βαγόνι.

«Ξαφνικά εκσφενδονίζομαι από τη θέση μου. Επικρατούσε ένας πανικός.Έπεσαν πάνω στα πόδια μου σίδερα. Νόμιζα ότι είχανε κοπεί τα πόδια μου, δεν τα ένιωθα καθόλου», κατέθεσε ο κ. Κατωπόδης. Ανέφερε πως μετά από περίπου μιάμιση ώρα ήρθαν οι διασώστες και άρχισαν να κόβουν τα σίδερα για να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν τελικά έξω από το βαγόνι.

Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε πως δεν θυμάται να έκανε στάση η αμαξοστοιχία μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας.

«Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν μια ανάμνηση σα να ανοίγουν προβολείς. Άρχισε να τρέμει και να κουνιέται το τρένο, να σπάνε ράφια και να πέφτουνε αποσκευές. Αυτό κράτησε μερικά δεύτερα. Μετά έγινε μια κλήση προς τα δεξιά και αριστερά και εκσφενδονιστήκαμε. Όταν άνοιξα τα μάτια μου το μόνο φως που υπήρχε ήταν από την φωτιά. Όταν σηκώθηκα, το βαγόνι είχε γυρίσει 90 μοίρες. Το μόνο που ακούγονταν ήταν φωνές για βοήθεια, “καίγομαι“. Ήταν σα να κοιτάω στην άβυσσο και να ακούω μόνο αυτά», κατέθεσε για την σύγκρουση ο κ. Κωστίδης προσθέτοντας: «Με το που βγήκαμε αυτό που αντικρίσαμε ήταν μια τεράστια φωτιά, κομμάτια απο ρόδες τρένου, λαμαρίνες, κόσμος που καθόταν και κοιτούσε στο κενό». Απάντησε πως δεν έγινε στάση μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας και πως η φωτιά έκαιγε για αρκετή ώρα.

Στη συνέχεια κατέθεσαν ο Αναστάσιος Αμπατζίδης και ο Ευστάθιος Καρράς, δύο φίλοι που ταξίδευαν μαζί στο δεύτερο βαγόνι.

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«Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν εκτροχιασμός. Μόλις έγινε η σύγκρουση υπήρχε φωτιά, σπασμένα παράθυρα, καπνός. Το βαγόνι είχε γυρίσει ανάποδα», κατέθεσε ο κ. Αμπατζίδης, προσθέτοντας πως έριξαν μπουφάν και βαλίτσες κάτω στο έδαφος για να μην τραυματιστούν από τις λαμαρίνες, καθώς θα έπεφταν από το παράθυρο του βαγονιού.

«Τα πόδια μου ήταν αρχικά μέσα σε συντρίμμια. Πατάμε πάνω σε συντρίμμια, πάνω σε βαλίτσες και βλέπουμε να υπάρχει φωτιά. Του λέω “πρέπει να πηδήξουμε, εγώ εδώ ζωντανός δεν καίγομαι”. Ο Τάσος πήδηξε πρώτος», κατέθεσε αρχικά για την στιγμή της σύγκρουσης ο κ. Καρράς. Έξω πλέον από το βαγόνι βοήθησε άλλους τραυματίες επιβάτες να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο όπως τον Ρομπέρτο Ντρίστι και την Ανυσία Λιούρι, οι οποίοι επέβαιναν στο κυλικείο.

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«Δεν θέλω καν να ακούω τον συρμό να περνά», κατέθεσε ο κ. Καρράς περιγράφοντας τις ψυχικές επιπτώσεις από το συμβάν.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη. Να σημειωθεί πως η πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι συνεδριάσεις της 7ης, 8ης και 9ης Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος της αναπληρωματικής προέδρου και πως θα προστεθεί μια δικάσιμος στις 17 Δεκεμβρίου.