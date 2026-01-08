Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Λαμία: Οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν κολώνες φωτισμού και δέντρα (Εικόνες)

Πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση

Λαμία: Οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν κολώνες φωτισμού και δέντρα (Εικόνες)
Σημαντικές ζημιές σε δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τον Δήμο Μακρακώμης, στη Λαμία το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01).

Παρά το ευχάριστο χειμωνιάτικο σκηνικό με τις χιονοπτώσεις στα ορεινά χωριά του Δήμου – αλλά και στα ορεινά της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων – οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πτώσεις κολώνων και σπασμένα κλαδιά πάνω σε καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή ρεύματος σε αρκετά χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας.

Σε συνεννόηση του ΔΕΔΔΗΕ με τον Δήμο Μακρακώμης, προγραμματίστηκε διακοπή ηλεκτροδότησης διάρκειας περίπου δύο ωρών, από τις 6 το απόγευμα, στη Μακρακώμη και στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και να επανέλθει πλήρως η παροχή ρεύματος.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

