Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Κινδύνευσε οικογένεια λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα – 6 άτομα στο νοσοκομείο (βίντεο)

Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και ο γιος τους

Λαμία: Κινδύνευσε οικογένεια λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα – 6 άτομα στο νοσοκομείο (βίντεο)
Πηγή φωτογραφίας: Lamiareport.gr
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 17/9 στη Λαμία, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το lamianow.gr κάτοικος της Λαμίας αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι που είχε κλειστά παντζούρια και στο οποίο διέμεναν δύο ηλικιωμένοι κι ο γιος τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα, ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα.

@lamiareport.gr Οικογένεια κινδύνεψε από πυρκαγιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα στη Λαμία. Γείτονας, αστυνομικοί και πυροσβέστες όρμησαν στο διαμέρισμα και τους έσωσαν! #lamia #lamiareport #fyp #heroes ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Ένας γείτονας προσπάθησε να μπει στο σπίτι να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο αστυνομικοί με αναπνευστικά προβλήματα.

Άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

Οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν κι αυτοί με τη σειρά τους στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο γιος της οικογένειας βγήκε στο μπαλκόνι προκειμένου να γλιτώσει από τους πυκνούς καπνούς.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ