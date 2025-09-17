Λαμία: Κινδύνευσε οικογένεια λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα – 6 άτομα στο νοσοκομείο (βίντεο)
Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και ο γιος τους
Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 17/9 στη Λαμία, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το lamianow.gr κάτοικος της Λαμίας αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι που είχε κλειστά παντζούρια και στο οποίο διέμεναν δύο ηλικιωμένοι κι ο γιος τους.
Άμεσα, ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα.
@lamiareport.gr Οικογένεια κινδύνεψε από πυρκαγιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα στη Λαμία. Γείτονας, αστυνομικοί και πυροσβέστες όρμησαν στο διαμέρισμα και τους έσωσαν! #lamia #lamiareport #fyp #heroes ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
Ένας γείτονας προσπάθησε να μπει στο σπίτι να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο αστυνομικοί με αναπνευστικά προβλήματα.
Άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.
Οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν κι αυτοί με τη σειρά τους στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο γιος της οικογένειας βγήκε στο μπαλκόνι προκειμένου να γλιτώσει από τους πυκνούς καπνούς.
