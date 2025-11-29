“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι της που τυλίχθηκε στις φλόγες

Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε μετά από βραχυκύκλωμα στον απορροφητήρα

Λαμία: Ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι της που τυλίχθηκε στις φλόγες
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στη Λαμία όταν φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο οποίο διέμενε μία ηλικιωμένη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία επί της οδού Παπαποστόλου.

Μέσα στην μονοκατοικία, είχε εγκλωβιστεί μια 84χρονη γυναίκα η οποία φώναζε για βοήθεια. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας ΔΙΑΣ και πλήρωμα περιπολικού, που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, μπήκαν εντός του σπιτιού και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα είχαν βγάλει την ηλικιωμένη στην αυλή της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης πολύ γρήγορα στο σημείο, πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στην 84χρονη, η οποία έδειχνε καλά στην υγεία της.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον απορροφητήρα κι είχε επεκταθεί στην κουζίνα. Συνεχίζεται η έρευνα από τις αρχές για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

