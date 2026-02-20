Λαμία: Η ξέφρενη πορεία 86χρονου οδηγού στο κέντρο της πόλης που χτύπησε σε δύο αυτοκίνητα – «Με τύφλωσε ο ήλιος», ισχυρίστηκε

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19.02) στην οδό Καρπενησίου, στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Πρωταγωνιστής ήταν ένας 86χρονος οδηγός, ο οποίος, επιχειρώντας προσπέραση με το μαύρο όχημά του, βρέθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να συγκρούεται με διαδοχικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε αρχικά με όχημα που επιχείρησε να προσπεράσει. Ακολούθως, το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε ακόμη δύο οχήματα που κινούνταν προς το κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο 86χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, αποδίδοντας το συμβάν στην έντονη ηλιοφάνεια. «Εκείνη την ώρα κατέβαινα και ο ήλιος ήταν κατά μέτωπο. Βγήκε ο κύριος δίπλα μου και έπεσα πάνω του.

Είμαι έμπειρος οδηγός, αλλά δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο. Ήξερα ότι σε εκείνο το σημείο χτυπάει ο ήλιος, όμως πήγα από εκεί για να δω έναν φίλο μου και να βάλω βενζίνη», ανέφερε.

Όπως προκύπτει και από βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης, οδηγός μαύρου SUV αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο και ακινητοποίησε το όχημά της, ωστόσο το αυτοκίνητο του 86χρονου κατέληξε να πέσει μετωπικά επάνω του.

Ο ηλικιωμένος υποστήριξε ακόμη ότι ακολουθεί συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή χωρίς να έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα, επισημαίνοντας πως από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά μόνο υλικές ζημιές. Όπως είπε, έχει ήδη παραδώσει το όχημά του και δεν προτίθεται να οδηγήσει ξανά.

Παράλληλα, θέλησε να διευκρινίσει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ: «Δεν πίνω ποτέ. Ζω πολύ συντηρητικά. Το πρωί πήγα στο κοιμητήριο, άναψα το καντήλι στη γυναίκα μου. Ακόμα δεν έχω συνέλθει».

Τη δική του μαρτυρία έδωσε στην ίδια εκπομπή και ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς, ο οποίος περιέγραψε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. «Το μεγάλο μαύρο SUV είναι δικό μου, αυτό που φαίνεται να σηκώνεται πίσω. Κινούμουν κανονικά στην οδό Γεωργίου Πλατή όταν από τα αριστερά ο 86χρονος επιχείρησε προσπέραση, βρήκε αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω μου. Χτύπησε ένα σταματημένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ένα ακόμη όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι, βγαίνοντας από το όχημά του, διαπίστωσε το μέγεθος των ζημιών και παρατήρησε ότι ο ηλικιωμένος οδηγός έτρεμε. «Μου είπε ότι έχει δίπλωμα, αλλά ο άνθρωπος είχε Πάρκινσον», σημείωσε, εκφράζοντας την ανησυχία του για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν το όχημα είχε εκτραπεί προς το πεζοδρόμιο.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα του ατυχήματος στο σημείο κινούνταν μαθήτριες, γεγονός που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Παρότι δεν υπήρξαν θύματα, το περιστατικό αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα ηλικιακά όρια και τις προϋποθέσεις ανανέωσης των αδειών οδήγησης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς.