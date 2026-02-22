Λαμία: Έσερνε 83χρονη στο δρόμο για της αρπάξει την τσάντα – Συνελήφθη ένας 38χρονος

Απόπειρα ληστείας που έβαλε σε κίνδυνο 83χρονη γυναίκα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/2) στην Λαμία προκαλώντας αναστάτωση.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ο 38χρονος δράστης πλησίασε την 83χρονη γυναίκα, που βάδιζε στο πεζοδρόμιο κοντά στην εκκλησία της περιοχής Νέας Μαγνησίας Λαμίας, και προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα.

Η ηλικιωμένη όμως αντιστάθηκε και δεν άφηνε την τσάντα από τα χέρια της με αποτέλεσμα ο 38χρονος να την χτυπήσει στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την ρίξει στο έδαφος και να την σέρνει τραβώντας την τσάντα.

Τις φωνές της ηλικιωμένης άκουσαν γείτονες που πετάχτηκαν έξω και έτρεξαν να βοηθήσουν την γιαγιά, ενώ ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή χωρίς να καταφέρει να αρπάξει την τσάντα.

Η 83χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο και τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή.

Ο 38χρονος συλληφθείς είναι γνώριμος των Αστυνομικών Αρχών, αφού τους έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.