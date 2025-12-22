Λαμία: Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα που είχε κλειστεί στο διαμέρισμα του με φιάλη υγραερίου

Αίσιο τέλος σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/12 στο θρίλερ της Λαμίας με την κίνηση ενός άνδρα να κλειστεί στο διαμέρισμα του ανοίγοντας το υγραέριο και ρίχνοντας πετρέλαιο στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το Lamiareport στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.