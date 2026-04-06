Λακωνία: “Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου” – Η αποκάλυψη του πατέρας της 30χρονης

Εξελίξεις σημειώνονται σχετικά με την υπόθεση της 30χρονης γυναίκας που βρέθηκε ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας της προχώρησε στην αποκάλυψη πώς εκείνος ήταν που την έδεσε προκειμένου να προστατέψει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο, από πιθανό βίαιο επεισόδιο, καθώς η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ για να καλύψει την ανάγκη της για αλκοόλ. Η κατάσταση είχε καταστεί επικίνδυνη για την οικογένεια, καθώς η 30χρονη παρουσίαζε έντονες κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά.

Σε μια από τις εντάσεις, σύμφωνα με τον πατέρα, η κόρη του χτύπησε τη μητέρα της, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να την δέσει. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Star: «Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι και να μας κάνει κακό».

Πέθανε μία εβδομάδα αργότερα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη προσέγγισε υπάλληλο καταστήματος ζητώντας βοήθεια για να λυθεί. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποιος την είχε δέσει, δεν έδωσε σαφή απάντηση, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Σπάρτης. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου τελικά κατέληξε περίπου μία εβδομάδα αργότερα, με αιτία θανάτου την κίρρωση του ήπατος.

Όπως αναφέρεται, η 30χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, με την κατάσταση της υγείας της να είναι ήδη επιβαρυμένη. Μαρτυρίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί κάνουν λόγο για επανειλημμένες απόπειρες αυτοτραυματισμού, ενώ φέρεται να κατανάλωνε ακόμη και οινόπνευμα, γεγονός που είχε επιδεινώσει δραματικά τον οργανισμό της.