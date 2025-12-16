Κυψέλη: Σε εξέλιξη έρευνα του Υπουργείου Παιδείας για το αιματηρό επεισόδιο- Στήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Το υπουργείο Παιδείας διενεργεί έρευνα σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο μαχαιρώματος μεταξύ μαθητριών που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Κυψέλης. Επίσης ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές, τις οικογένειες τους και τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιείται προκαταρκτική εξέταση ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων για το περιστατικό στο σχολείο της Κυψέλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και καταλήγει: «Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς».