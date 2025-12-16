Κυψέλη: Με βαρύ παρελθόν η 16χρονη που κάρφωσε τη 14χρονη με “πεταλούδα” – “Είχε μαχαιρώσει άλλα 2 παιδιά σε άλλο σχολείο”

Ανήσυχοι παραμένουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/12 σε Γυμνάσιο της Κυψέλης.

Η 16χρονη που δεν δίστασε να βγάλει μέσα στο σχολείο μαχαίρι-πεταλούδα και να επιτεθεί στη 14χρονη συμμαθήτριά της, τραυματίζοντάς τη στην κοιλιά και το χέρι, πρόσφατα είχε επιτεθεί και σε άλλα παιδιά, στο προηγούμενο σχολείο που φοιτούσε.

«Η 16χρονη είχε μαχαιρώσει και άλλα δύο παιδιά στο άλλο σχολείο. Είναι ένα κορίτσι που δεν χαμογελούσε, ήταν συνέχεια με νεύρα. Ήταν κλεισμένη στις τουαλέτες σε όλα τα διαλείμματα. Ούτε να φάει δεν έβγαινε», δήλωσε μαθήτρια στον ΣΚΑΪ.

Η ανήλικη δράστις είχε μόλις αλλάξει σχολικό περιβάλλον, καθώς απομακρύνθηκε από το προηγούμενο σχολείο της λόγω επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς και χθες ήταν η πρώτη της ημέρα στο νέο σχολείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Star, η 16χρονη είναι γνωστή στις αρχές, καθώς έχει συλληφθεί τρεις φορές μέσα στο 2025.

Στις 26 Ιουλίου είχε μαχαιρώσει πρώην συμμαθήτριά της στον Γκύζη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στις 19 Οκτωβρίου εντοπίστηκε από αστυνομικούς να φέρει μαχαίρι 18 εκατοστών.

Κυψέλη: Κατάληψη στο σχολείο – Ζητούν να φύγει η 16χρονη

Εν τω μεταξύ, μετά το σοβαρό επεισόδιο, οι μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη, ζητώντας να φύγει η ανήλικη δράστις και να παραμένει περισσότερε ώρες στο Γυμνάσιο η ψυχολόγος.

«Αν παραμείνει αυτή η κοπέλα στο σχολείο δεν θα έρχεται κανείς μαθητής. Φοβούνται όλοι πλέον. Ζητάμε περισσότερες ώρες να παραμένει στο σχολείο η ψυχολόγος» δήλωσε στο DEBATER μαθητής του σχολείου.