Κυψέλη: Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα – Έβαλαν φωτιά σε κάδο οι δράστες
Αναζητούνται οι δράστες
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Κυριακής 7/12 όταν άγνωστοι επιτέθηκαν με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης.
Συγκεκριμένα, οι 5-6 δράστες γύρω στις 8 παρά πέταξαν μολότοφ και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ νωρίτερα είχαν βάλει και φωτιά και σε έναν κάδο.
Ευτυχώς, από την καταδρομική επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Πλέον, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της επίθεσης.
