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ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε δύο μαθητές σε εσπερινό λύκειο

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της επίθεσης

Κυψέλη: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε δύο μαθητές σε εσπερινό λύκειο
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
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Στην Κυψέλη, δύο μαθητές του 6ου Εσπερινού Λυκείου, που βρίσκεται στην οδό Σάμου, δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε την Αστυνομία αναφέροντας επεισόδιο μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών στο προαύλιο χώρο.

Συγκεκριμένα δύο 18χρονοι μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχτηκαν από μια ομάδα περίπου 15 ατόμων. Ο ένας μαθητής δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην δεξιά ωμοπλάτη, με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο να του τοποθετούν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία ενώ ο δεύτερος μαθητής είχε ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο από γροθιά.

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Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της επίθεσης ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για την σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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