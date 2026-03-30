Κυνουρία: Βίντεο ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα με τους δύο νεκρούς – Η στιγμή που το ανυψωτικό μηχάνημα ακουμπάει τα καλώδια

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που καταγράφει το εργατικό δυστύχημα στην Κυνουρία, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο εργαζόμενοι.

Το οπτικό υλικό, που προβλήθηκε στο δελτίο του Alpha, δείχνει το μηχάνημα να ανυψώνεται και να έρχεται σε επαφή με ηλεκτρικά καλώδια, γεγονός που προκάλεσε τον θανάσιμο ηλεκτροπληξία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το χρονικό

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, οι δύο άνδρες έχασαν την ζωή τους από ηλεκτροπληξία σε πρατήριο υγρό καυσίμων της περιοχής του Αγίου Ανδρέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δύο άτομα μετέφεραν ελαστικά σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Για άγνωστο λόγο, φέρεται να ακούμπησαν σε γυμνό καλώδιο που υπήρχε στο πρατήριο.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.