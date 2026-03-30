Τραγωδία με δύο νεκρούς στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας – Πέθαναν από ηλεκτροπληξία

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) όταν δύο άτομα έχασαν την ζωή τους σε δυστύχημα έξω από βουλκανιζατέρ στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

Σύμφωνα με το astrosnews.gr, δύο άνδρες έχασαν την ζωή τους από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ της περιοχής του Αγίου Ανδρέα. Κατά την ίδια πηγή, το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, όπου όχημα στο οποίο βρίσκονταν τα θύματα, άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ και χτυπήθηκε από δυνατό ρεύμα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Το δυστύχημα ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

Σε λίγο περισσότερα…