Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Προφυλακιστέοι δυο κατηγορούμενοι – Την Τετάρτη 11/2 απολογούνται ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Με δύο προφυλακίσεις κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών, της πρώτης ομάδας από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο εκ των κατηγορουμένων, ενώ άλλοι εννέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Για κάποιους από αυτούς κρίθηκε ότι πρέπει να επιβληθεί επιπλέον ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Οι πρώτη ομάδα κατηγορουμένων οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης ανακρίτριας, ενώ αύριο θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 46 ετών, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης διηύθυναν την εγκληματική ομάδα που δείχνει να είχε πολυετή δράση και διεθνείς διασυνδέσεις.

Η οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Υπό την καθοδήγηση των δύο αδελφών, το κύκλωμα είχε στην διάθεση του καλά εξοπλισμένες, παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και χώρων με ειδικά μηχανήματα για την παραγωγή και την συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.

Οι κατηγορούμενοι, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Δομή, διάρκεια, διεθνείς διασυνδέσεις, επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και υπέρογκα κέρδη είχε το μεγάλο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, η εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από το 2018, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, στην παράνομη επεξεργασία καπνού και την παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Πρόκειται για μια οργάνωση με πλήρη βιομηχανική υποδομή: παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία. “Δεν μιλάμε για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα, που λειτουργούσε με αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες” σημείωσε ο κ. Ντουίτσης.

Ενδεικτικά, η οργάνωση είχε αναπτύξει τρεις πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής, καθώς και έξι αποθήκες, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, με συνεχή μετακίνηση εξοπλισμού για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διέθεταν βιομηχανικού τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό, ικανό να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο καπνού και να παράγει εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, τα οποία πακέταραν σε συσκευασίες που έφεραν ψευδείς επωνυμίες γνωστών εμπορικών μαρκών. Παράλληλα, διέθεταν μεγάλο αριθμό φορτηγών και επιβατικών οχημάτων, όλα ενταγμένα στη λαθρεμπορική τους δραστηριότητα.

Μάλιστα, είχαν τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης, ώστε, για να συγκαλύπτουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν δεκάδες πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και ανύπαρκτες φορολογικές οντότητες, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και τηλεφωνικές συνδέσεις με στοιχεία τρίτων, με συστηματική αντικατάσταση συσκευών και καρτών SIM.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι, μόνο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εγκληματική οργάνωση είχε τη δυνατότητα να παράγει και να διακινεί πολλά εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα ανά αποστολή, ενώ έχουν τεκμηριωθεί δεκάδες παραδόσεις στη χώρα μας αλλά και μεταφορές παράνομων καπνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά, μόνο από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν, οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα εφτά εκατομμύρια ευρώ.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τα λαθραία τσιγάρα

Από την πλευρά της, στη συνέχεια της παρουσίασης της υπόθεσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως η αστυνομική επιχείρηση έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο 6 και 7 Φεβρουαρίου σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά -26- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον -13- άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός. Παράλληλα, ερευνάται η εμπλοκή ακόμη -9- ατόμων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και συνέργεια σε λαθρεμπορία.

Ως προς τον τρόπο δράσης, από την πολύμηνη, συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, διακριβώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2018, τα δύο αρχηγικά μέλη λειτουργούσαν ως αφανείς κεντρικοί καθοδηγητές, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση επιχειρησιακή έκθεση.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε συγκεκριμένο «σημείο συντονισμού» – γραφείο, από το οποίο τα αρχηγικά μέλη πραγματοποιούσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον συντονισμό των υπολοίπων μελών, καθώς και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων, μέσω συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης.

Από το ίδιο σημείο οργανωνόταν η επικοινωνία των μελών με χρήση τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων σε στοιχεία τρίτων («αχυράνθρωποι»), καθώς και η διαχείριση οικονομικών πόρων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζαν δύο ανώτερα επιχειρησιακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν για λογαριασμό της ηγεσίας, συντόνιζαν τις παραγωγικές και μεταφορικές διαδικασίες, μεριμνούσαν για τη στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδομή της οργάνωσης και λειτουργούσαν ως σημείο αναφοράς για τα λοιπά μέλη.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει πλήρη και πολυεπίπεδη επιχειρησιακή δομή, με παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καπνού και παραγωγής τσιγάρων κυρίως σε περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, χώρους αποθήκευσης και παλετοποίησης, καθώς και δίκτυο μεταφοράς και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων.

Τα παραγόμενα τσιγάρα τυποποιούνταν σε πλαστά πακέτα που έφεραν σήματα και ενδείξεις νόμιμων καπνοβιομηχανιών, κυρίως με ξενόγλωσσους χαρακτήρες.

Ακολούθως, μεταφέρονταν από τους χώρους παραγωγής σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια φορτώνονταν σε φορτηγά οχήματα, κυρίως ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, με προορισμό άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, ενώ μέρος της παραγωγής διοχετευόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Οι μεταφορές συνοδεύονταν από εικονικά παραστατικά και, κατά περίπτωση, οχήματα έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Για τη συγκάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και εικονικές διοικητικές διαδικασίες, με τη δημιουργία ανύπαρκτων φορολογικών οντοτήτων, αποδόσεις ΑΦΜ, σύσταση εικονικών επιχειρήσεων, δήλωση μισθώσεων, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων στο όνομα τρίτων προσώπων.

Επίσης, χρησιμοποιούσαν ειδικό κώδικα επικοινωνίας – κωδικές λέξεις- ως εξής:

επιχειρησιακά οχήματα ως «κινέζος», «πορτοκαλί»,

αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,

αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και

λέξεις όπως «γαιδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Χαρακτηριστικό της οικονομικής λειτουργίας της οργάνωσης ήταν η εκτεταμένη χρήση μετρητών. Η καταβολή μισθωμάτων, η προμήθεια πρώτων υλών και η κάλυψη λειτουργικών εξόδων γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά χωρίς τραπεζικό ίχνος, ενώ τις φυσικές πληρωμές είχε αναλάβει επιλεγμένο μέλος, προκειμένου να αποφεύγεται η σύνδεση των συναλλαγών με την υπόλοιπη εγκληματική δραστηριότητα.

Ενδεικτικά, σε μόλις 8 χρόνια υπολογίζεται ότι κατέβαλαν σε μισθωτήρια χώρων πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαχειρίζονταν συνολικά-6- κτηριακές εγκαταστάσεις – αποθήκες, -5- ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, -2- χώρους «Γραφεία», -6- φορτηγά, -2- ρυμουλκά (τράκτορες), -3- ρυμουλκούμενα (επικαθημένα) και -15- αυτοκίνητα (εκ των οποίων -2- μισθωμένα).

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας, η οποία πραγματοποιούνταν κατά κανόνα με μετρητά ή μέσω προσχηματικών τραπεζικών κινήσεων από συγγενικά πρόσωπα ή εταιρείες συνδεδεμένες με τα αρχηγικά μέλη, συχνά σε αξίες σημαντικά χαμηλότερες της πραγματικής.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν εταιρείες με φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα, περιορισμένο προσωπικό και διαχειριστικό έλεγχο από τα αρχηγικά μέλη ή πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος, στοιχεία τα οποία συνολικά καταδεικνύουν τον κύκλο του χρήματος και στοιχειοθετούν οργανωμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Αναφορικά με τη διεθνική δράση, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 έως σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 παραδόσεις φορτίων λαθραίων τσιγάρων. Η δραστηριότητα διακόπηκε προσωρινά τον Οκτώβριο 2025, μετά από κατασχέσεις φορτίων στη Ρουμανία και την Πολωνία, ωστόσο επανεκκίνησε τον Ιανουάριο 2026, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη επιχειρησιακή ικανότητα της οργάνωσης.

Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381,41 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.

“Υγειονομική βόμβα για την υγεία του καπνιστή”

Όπως τόνισε ο επικεφαλής του “ελληνικού FBI”, “η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, πέραν της καταστολής του λαθρεμπορίου, της αποδυνάμωσης του παράνομου αυτού μηχανισμού και της διασφάλισης των δημόσιων εσόδων, αφορά και την προστασία της δημόσιας υγείας”.

“Όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, τα παράνομα καπνικά προϊόντα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Παράγονται χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο και διοχετεύονται στην αγορά χωρίς καμία διασφάλιση για τον καταναλωτή. Πραγματικά κατά την αυτοψία στους χώρους παραγωγής, οι συνθήκες επεξεργασίας και παραγωγής, καθώς και το περιεχόμενο που καπνίζει ο καταναλωτής, αποτελεί μία υγειονομική βόμβα για την υγεία του καπνιστή και δυστυχώς αυτό το γεγονός, εκτιμώ ότι δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά ώστε να ενημερωθεί για τις διαστάσεις της απειλής το καταναλωτικό κοινό” πρόσθεσε ο ίδιος.

“Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει τη γνώση, τα εργαλεία και τη διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίζει σύνθετες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, ακόμη και όταν αυτές επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από εταιρικά σχήματα και πλασματικές νομιμοφάνειες” κατέληξε.