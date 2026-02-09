Αυτή είναι η καρέκλα του αρχηγού του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα – Έφερε το παρατσούκλι “Πούτιν” (εικόνα)

Νέα στοιχεία για το κύκλωμα διακίνησης παράνομων καπνικών προϊόντων φέρνει το DEBATER στην δημοσιότητα.

Ο 48χρονος επονομαζόμενος «Πούτιν» και ο 46χρονος αδελφός του, γνωστός ως «Πρόεδρος», φέρονται να ήταν οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, επεξεργασία και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, που λειτουργούσε ουσιαστικά ως μια σύγχρονη παράνομη «καπνοβιομηχανία».

Ενδεικτικό της θέσης του φερόμενου αρχηγού αποτελεί το γεγονός ότι καθόταν σε ξύλινη καρέκλα με κόκκινη επένδυση, στην πλάτη της οποίας υπήρχε προσωπογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Σύμφωνα με τον διοικητή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, η εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από το 2018, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, στην παράνομη επεξεργασία καπνού και την παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Πρόκειται για ένα κύκλωμα με πλήρη βιομηχανική υποδομή: παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία. “Δεν μιλάμε για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα, που λειτουργούσε με αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες” σημείωσε ο κ. Ντουίτσης.

Ενδεικτικά, η οργάνωση είχε αναπτύξει τρεις πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής, καθώς και έξι αποθήκες, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, με συνεχή μετακίνηση εξοπλισμού για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Από την πλευρά της, στη συνέχεια της παρουσίασης της υπόθεσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως η αστυνομική επιχείρηση έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο 6 και 7 Φεβρουαρίου σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε συγκεκριμένο «σημείο συντονισμού» – γραφείο, από το οποίο τα αρχηγικά μέλη πραγματοποιούσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον συντονισμό των υπολοίπων μελών, καθώς και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων, μέσω συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης.

Από το ίδιο σημείο οργανωνόταν η επικοινωνία των μελών με χρήση τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων σε στοιχεία τρίτων («αχυράνθρωποι»), καθώς και η διαχείριση οικονομικών πόρων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει πλήρη και πολυεπίπεδη επιχειρησιακή δομή, με παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καπνού και παραγωγής τσιγάρων κυρίως σε περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, χώρους αποθήκευσης και παλετοποίησης, καθώς και δίκτυο μεταφοράς και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων.

Ακολούθως, μεταφέρονταν από τους χώρους παραγωγής σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια φορτώνονταν σε φορτηγά οχήματα, κυρίως ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, με προορισμό άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, ενώ μέρος της παραγωγής διοχετευόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Οι μεταφορές συνοδεύονταν από εικονικά παραστατικά και, κατά περίπτωση, οχήματα έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Για τη συγκάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και εικονικές διοικητικές διαδικασίες, με τη δημιουργία ανύπαρκτων φορολογικών οντοτήτων, αποδόσεις ΑΦΜ, σύσταση εικονικών επιχειρήσεων, δήλωση μισθώσεων, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων στο όνομα τρίτων προσώπων.