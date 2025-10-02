Κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: «Που είσαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;» – Ο διάλογος Κοκλώνη με τον φερόμενο ως «εγκέφαλο»

Στο φως φέρνει το DEBATER έναν διάλογο του Νίκου Κοκλώνη με τον άνθρωπο που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επιστροφών του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, στον διάλογο με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο ο Νίκος Κοκλώνης φαίνεται να θέλει να ενημερωθεί για τις δράσεις ενός δικού του ανθρώπου του έστειλε.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κοκλώνης: Έλα

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Που είσαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Κοκλώνης: Εδώ σε ραντεβού εσύ;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Σε ραντεβού είσαι καλά;

Κοκλώνης: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που έστειλα;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ο δικός μου είναι, συνέταιρος μου είναι

Κοκλώνης: Ξέρω μωρέ, είναι κατά κόκκινος παντού

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Γιατί;

Κοκλώνης: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Τίποτα δεν έχει κάνει που είναι κατά κόκκινος;

Κοκλώνης: Παντού, παντού

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Όταν λες παντού;

Κοκλώνης: Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλος

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Όχι ρε, καμία σχέση

Κοκλώνης: Ε σου λέω έχει πρόβλημα

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Τι πρόβλημα για πες μου να ξέρω είναι κάτι από εμας;

Κοκλώνης: Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα δεν θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό στα κεντρικά ενημερώθηκα σήμερα γιατί θα δώ τις εταιρείες εγώ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι στην… το είχαμε κάνει για αυτό

Κοκλώνης: Ε είδες;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι, ναι, ναι

Κοκλώνης: Έχει και είναι και χτυπημένη σε όλες τις συστημικές

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μάλιστα, οκ, τον έχουμε στην πως το λένε στη τέτοια, στην.. είχαμε ένα θέμα ναι, είχαμε ένα θέμα

Κοκλώνης: Περιμένω εν τω μεταξύ τους δικούς μας

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι

Κοκλώνης: Να δω τι γίνεται με όλα αυτά, εγώ συναντήθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε γιατί είχα και κάτι άλλες μου χες στείλει ένα μήνυμα που σου’ χα πει αλλά δεν τον είχα δει

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι

Κοκλώνης: Το είστε χαρούμενοι και τέτοια

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι

Κοκλώνης: Και λέω τι θα γίνει θέλω να φύγω και μου λέει έχει τελειώσει η μια και τελειώνει και η δεύτερη και είναι όλες κανονικά τις περιμένετε, λέω του του χω πει να κοιτάει ο Άρης

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι τα κοιτάω δεν έχω τίποτα

Κοκλώνης: Το ξέρω

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Με τη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου πεις με τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται

Κοκλώνης: Λείπει η… ναι

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και έχω και μια στο τέταρτο ρε φίλε που μου βγήκε σε τέτοιο εκεί να το

Κοκλώνης: Αυτό που είχαμε πει

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, να την κατεβάσω ή να την αφήσω;

Κοκλώνης: Όχι δεν θα κατεβάσεις τίποτα, θα σου πούμε που θα πάει

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι αλλά είναι, είναι μέχρι την Παρασκευή, πρέπει να μου πεις τι να κάνω

Κοκλώνης: Θα σου πω σήμερα αργά το βράδυ

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Η αύριο κάνουμε ένα ραντεβού να σε δω και λίγο από κοντά

Κοκλώνης: Ένταξει καλύτερα

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έγινε, έγινε εντάξει άντε φιλιά

Κοκλώνης: Έγινε φιλιά.

Κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι για τη "χρυσή" φορο-απάτη – ""Έχουμε χαρτί για καύσιμα 150.000 ευρώ;"

Αποκαλυπτικοί για τον τρόπο που δρούσε το πολυδαίδαλο κύκλωμα που πλούτιζε με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, ζημιώνοντας εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό Δημόσιο, είναι οι διάλογοι που φέρνει στο “φως” το DEBATER.

Η πρώτη συνομιλία είναι ανάμεσα στον πρόεδρο του Αχαρναϊκού που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο και αρχικά στον αδελφό του και στη συνέχεια με έναν συνεργάτη του.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;

Αρχηγικό μέλος Β: 13890.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 13890 θα βγάλεις 13800.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13800 και δώσε μου 13750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.

Μέλος: Οκ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα του το πεις όμως μπροστά.

Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εντάξει;

Μέλος: Εντάξει.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.

Σε άλλο διάλογο, που περιλαμβάνεται στην ογκώδη δικογραφία, ακούγεται ξανά ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης για το μεροκάματό του.

Μέλος: Άρη πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Που είσαι;

Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει.

Μέλος: Τι έχεις;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.

Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.

Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε μαλάκα.

Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.

Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.

Σε τρίτη συνομιλία, ακούγεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και ένας συνεργάτης του, από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.

Μέλος: Έλα ρε μπρο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.

Μέλος: Χμ, χμ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.

Μέλος: Τι ποσό;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.

Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έξοδα θέλουνε ναι.

Επισημαίνεται ότι συνολικά για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης οι συλληφθέντες είναι 18, καθώς ένα άτομο είναι έγκλειστο ήδη στις φυλακές, ενώ συνολικά φέρεται να εμπλέκονται 73 άτομα.

Οι 18 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για το Σάββατο και κατηγορούνται για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων