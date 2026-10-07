Δίκη για τα Τέμπη: Με την οικογένεια του φοιτητή Αναστάσιου Κουτσόπουλου ξεκίνησαν οι σημερινές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων

Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21χρονου φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στην σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Τον Τασούλη μου πριν από τις Αποκριές, τον είχα στην Καρδίτσα και βοήθαγε στα οργώματα. Στις Αποκριές μείναμε για τριήμερο και Καθαρά Δευτέρα είπε “θέλω να φάμε όλοι μαζί σαν οικογένειά“, σαν να ήξερε ότι θα είναι η τελευταία μέρα» κατέθεσε αρχικά ο Δημήτριος Κουτσόπουλος, πατέρας του Τάσου.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις στιγμές που έζησε στα Τέμπη στο σημείο της σύγκρουσης όταν έφτασε μαζί με την γυναίκα του λίγη ώρα μετά το συμβάν, στην αγωνία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στην στιγμή που έμαθε ότι ταυτοποιήθηκε το δείγμα DNA που έδωσε στο νοσοκομείο.

«Στα Τέμπη βλέπαμε δεξιά αριστερά παιδάκια, τους είχαν δώσει κουβέρτες. Ψάχναμε τον Τάσο. Είχε πολύ καπνό. Καπνό και σκοτάδι. Στο νοσοκομείο μετά από μια ώρα βλέπουμε το πρώτο ασθενοφόρο. Εκεί τρελάθηκα. Περιμέναμε να κατεβάσουν τους τραυματίες. Και βλέπω μια μαύρη σακούλα. Και λεω τι γίνεται, πού είναι οι τραυματίες; Μετά και άλλα ασθενοφόρα κατέβαζαν και άλλες σακούλες. Πού είναι ο Τάσος, πού είναι ο Τάσος; Ψαχνόμασταν. Ήμασταν στα χαμένα. Περιμέναμε στο νοσοκομείο να μας πουν τι έγινε».

Ο κ. Κουτσόπουλος κατέθεσε πως ο γιος του επέζησε της σύγκρουσης και απεβίωσε από τη φωτιά που ακολούθησε. Αναφέρθηκε επίσης στο ηχητικό του 112 που ενεργοποιήθηκε από το κινητό του Αναστάσιου μετά τη σύγκρουση και στο οποίο όπως κατέθεσε ακούγεται η φωνή του γιου του.

«Εγώ θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Ήταν ακαριαίος ο θάνατος μας έλεγαν. Αλλά δεν ήταν έτσι, τα στοιχεία ήταν διαφορετικά. Γιατί ο Τάσος ζούσε. Αν δεν υπήρχε η φωτιά ο Τάσος θα ζούσε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ζούσε. Τον πήραμε καμένο», κατέθεσε ο κ. Κουτσόπουλος προσθέτοντας: «Μαθαίνουμε ότι το κινητό του Τάσου κάλεσε το 112… Λες και ήταν βαλτο αυτό το κινητό να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα».

Στη συνέχεια κατέθεσε η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, Βασιλική Κούλπα: «Αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή την φωνή του Τάσου μόλις άκουσα τα ηχητικά. Ταλαιπωρήθηκε, το ‘κάψαν ζωντανό. Την αλήθεια θέλω να μάθω και η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν, δεν πρέπει να έχει κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη. Την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο, για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο…Το παιδί μου ήθελα. Μου το κάψανε. Όλα πρέπει να εξεταστούν».

Οι καταθέσεις συνεχίζονται με τον Γεώργιο Κουτσόπουλο, αδερφό του Αναστάσιου.