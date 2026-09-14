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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Λόγω της εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών (32,355ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα παραμείνουν αποκλεισμένες 5 (πέντε) λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.

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Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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