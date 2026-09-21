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ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας

Και από τις δύο εισόδους

Χανιά: Κλειστό αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας
DEBATER NEWSROOM

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για τους επισκέπτες και από τις δυο εισόδους του.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 10,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 8 mm.

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Λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, αποφασίστηκε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.

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