Κρήτη: Περισυλλογή 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας – Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στη Γαύδο

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή περίπου 45 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της δύναμης Frontex, ενώ υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Στο μεταξύ, πτώμα άνδρα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της παραλίας Ποταμού, στη δυτική πλευρά της Γαύδου. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πτώμα εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση περισυλλογής του πτώματος από σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο το μετέφερε στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.