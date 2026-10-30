Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Belharra “Νέαρχος” – Δένδιας: “Νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας”

Εντάσσεται από σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό η δεύτερη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra), «Νέαρχος», μετά και την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Δείτε εδώ live την τελετή.

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Αμέσως μετά την παραλαβή, η φρεγάτα «Νέαρχος» εισέρχεται στην τελική ευθεία για το ταξίδι προς την Ελλάδα, με πρώτο προορισμό τη Βρέστη, όπου η ελληνική FDI θα παραλάβει τον οπλισμό της για να αποτελέσει και επίσημα το στολίδι του Πολεμικού Ναυτικού.

Πύραυλοι αεράμυνας Aster 30, αντιπλοϊκοί Exocet, βλήματα για το σύστημα εγγύς προστασίας RAM, πυρομαχικά για το πυροβόλο των 76 χιλιοστών και τορπίλες θα συμπληρώσουν τη μαχητική του ισχύ, πριν βάλει πλώρη για τις ελληνικές θάλασσες.

Η σημερινή (30.10.2026) τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας και στο επίκεντρο βρίσκονται το πλοίο και οι άνθρωποί του, το ελληνικό πλήρωμα που αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη να μεταφέρει τη δεύτερη Belharra από τα γαλλικά ναυπηγεία στην πρώτη γραμμή του Πολεμικού Ναυτικού.

Ανάδοχος του πλοίου ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος ο οποίος ευχήθηκε ο Άγιος Νικόλαος να προστατεύει τον Νέαρχο στα ταξίδια του.

Μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας έγινε η επιβίβαση του πληρώματος της φρεγάτας με πρώτο το νεότερο σε ηλικία μέλος του πληρώματος και ενώ παιάνιζαν τα εμβατήρια «Ο ναύτης του Αιγαίου» και το «Μακεδονία ξακουστή».

«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι και πάλι σήμερα εδώ στο Λοριάν, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, το έργο της οποίας βλέπετε πίσω μας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:

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«Είχα προηγουμένως μια διήμερη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας, αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα. Ελλάδα και Γαλλία καλούνται να χτίσουν αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.

Πράγματι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η Κατρίν Βοτάν, σχετικά με την επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα με εντυπωσιακές δυνατότητες, η οποία, στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει, θα επιτύχει τον στόχο μας μέχρι το 2030. Θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης ότι πρόκειται για το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη.

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Θα ήθελα επίσης, με την ευκαιρία αυτή, να χαιρετίσω την παρουσία εδώ του Φρανσουά Ολάντ, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Ο Φρανσουά Ολάντ ήταν ο Γάλλος Πρόεδρος με τον οποίο διαπραγματεύτηκα και υπέγραψα την ελληνογαλλική συμφωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών. Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας, και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη.

Θέλω να πω, καταλήγοντας, ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνεργασία μου με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την Κατρίν Βοτάν, την οποία ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό. Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα, προβλέπει ότι, μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος θα κατασκευάζεται στη χώρα μας. Ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω μας έχει πίσω του ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή. Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είμαι, κατά τούτο, ευτυχής και περιμένω να υποδεχτούμε την άφιξή της στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο, στις αρχές Δεκεμβρίου».

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Μιας πλατφόρμας με εντυπωσιακές δυνατότητες. Είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη. Περιμένω να υποδεχθούμε τον “Νέαρχο” στον Ναύσταθμό στη Σαλαμίνα στις αρχές Δεκεμβρίου».

Ο «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra που προορίζονται για τον ελληνικό στόλο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ακολουθήσει εντός του έτους η τρίτη φρεγάτα, «Φορμίων», και στη συνέχεια η τέταρτη, «Θεμιστοκλής».

Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

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Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλία, ο Νίκος Δένδιας έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, με αντικείμενο τη διμερή αμυντική συνεργασία και τις εξελίξεις στον τομέα της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας.