Ηράκλειο: “Ντου” της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού – 6 συλλήψεις για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη (βίντεο)

Έφοδο στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης έκανε η Αστυνομία, συλλαμβάνοντας έξι άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη το περασμένο Σάββατο σε εστιατόριο που βρίσκεται σε κοντινή περιοχή.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 05:30 τα ξημερώματα, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Μέσα στο κτίριο, που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης, εντοπίστηκαν δέκα άτομα, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έξι από αυτά, που είχαν ταυτοποιηθεί ως δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, η Αστυνομία προχώρησε και σε τέσσερις προσαγωγές ακόμα, που εξετάζονται.

Υπενθυμίζεται ότι άτομα από την ομάδα που το περασμένο Σάββατο πέταξε αυγά, καρέκλες και τραπέζια στον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ, ενώ γευμάτιζε σε εστιατόριο του Ηρακλείου με την οικογένειά του, είχαν βγει από τη συγκεκριμένη κατάληψη, που βρίσκονται κοντά.

Δείτε εικόνες από την αστυνομική επιχείρηση:

Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

“Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μού επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία”, είχε γράψει σε ανάρτησή του ο Μάκης Βορίδης, σχετικά με την επίθεση από την ομάδα κουκουλοφόρων.

Αφού προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί, ο ταραξίες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας και αμέσως άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό τους.