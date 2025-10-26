Μάκης Βορίδης: «Μου επιτέθηκαν χούλιγκαν της ακροαριστεράς – Δεν με φοβίζουν» – Του πέταξαν αυγά, πέτρες και φώναζαν συνθήματα

Άγρια επίθεση δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25.10) ο Μάκης Βορίδης σε εστιατόριο που βρισκόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης με την οικογένειά του και τους φίλους του.

Στην πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό αναφέρει πως «δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία. Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», σημείωσε.

Το χρονικό της επίθεσης

O κ. Βορίδης βρέθηκε στο Ηράκλειο ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου και δέχθηκε οργανωμένη επίθεση από περίπου 60 κουκουλοφόρους. Σύμφωνα με το neakriti.gr, του επιτέθηκαν με αυγά, καρέκλες, ξύλα, πέτρες και τραπέζια, φωνάζοντας συνθήματα, τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ίδιου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πλατεία Πειραιά πάνω από το λιμάνι. Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους πελάτες να τρέχουν έντρομοι να σωθούν, ενώ, ορισμένοι φυγάδευσαν τον Μάκη Βορίδη και την παρέα του στο υπόγειο του μαγαζιού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που απομάκρυναν με ασφάλεια τον πρώην υπουργό. Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.