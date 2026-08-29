Καιρός σήμερα: Ζέστη, ισχυροί άνεμοι και απογευματινές καταιγίδες

Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και απογευματινές καταιγίδες σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το Σάββατο 29 Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

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Καταιγίδες θα σημειωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στην Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παρά τη μικρή υποχώρηση, πάντως, η ζέστη θα επιμείνει σε αρκετές περιοχές.

Ο υδράργυρος θα φτάσει:

Στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς .

. Τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς .

. Στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31 βαθμούς .

. Στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα και στη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πού αναμένονται καταιγίδες

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, αρχικά στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

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Στην Ήπειρο θα σημειωθούν απογευματινές καταιγίδες, ενώ τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά.

Πιθανότητα για απογευματινές καταιγίδες υπάρχει και στη Θεσσαλία, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στις ορεινές περιοχές.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα.

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Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία και Θράκη

Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στην ανατολική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι δύο με τρεις βαθμούς χαμηλότερες.

Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 βαθμούς.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλία ενδέχεται να εκδηλωθούν καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 με 31 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με βόρειους ανέμους 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Την Κυριακή 30 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός τη Δευτέρα και την Τρίτη

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.