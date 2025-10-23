Κρήτη: ΙΧ συγκρούστηκε με αγροτικό στα Καπαριανά – Στο νοσοκομείο τρία άτομα

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Καπαριανά Κρήτης, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Δια – SOS – τε τη Μεσάρα, από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο γυναίκες επιβάτες του αυτοκινήτου και ο συνοδηγός του αγροτικού. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος έχει τραυματιστεί ελαφριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών τους τραυματίες. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα ώστε να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.