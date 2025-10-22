Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στο Περιστέρι με παράσυρση μητέρας και 2χρονου παιδιού

Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στο Περιστέρι, με παράσυρση μιας μητέρας και του 2χρονου παιδιού της.

Στο βίντεο καταγράφονται τα δραματικά πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση, με περαστικούς να σπεύδουν να απεγκλωβίσουν το μικρό αγόρι που είχε παγιδευτεί κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ, όταν οδηγός ενός Ι.Χ. κάμπριο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το σταθμευμένο όχημα παρασύρθηκε και τραυμάτισε τη γυναίκα και το παιδί που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν μητέρα και παιδί στο νοσοκομείο. Τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται, ενώ οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής, προκαλώντας συγκέντρωση πλήθους στο σημείο.