Περίπου 1.023 άνθρωποι περιλαμβάνονται στον νεότερο απολογισμό των επιχειρήσεων εντοπισμού και περισυλλογής στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο. Το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, δύο νέες επιχειρήσεις κοντά στους Καλούς Λιμένες και νότια της νήσου Χρυσής πρόσθεσαν περίπου 120 ανθρώπους στην πρωινή καταγραφή των 903.

Οι περισσότερες περισυλλογές έγιναν στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου ο συνολικός απολογισμός έφτασε περίπου τα 696 άτομα. Πλωτά και εναέρια μέσα του Λιμενικού και της Frontex παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Οι δύο νέες επιχειρήσεις σε Καλούς Λιμένες και Χρυσή

Στην πρώτη επιχείρηση, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο κοντά στους Καλούς Λιμένες. Το πλήρωμα περισυνέλεξε τους περίπου 44 επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο λιμάνι της περιοχής.

Στη δεύτερη περίπτωση, διερχόμενο πλοίο εντόπισε δύο λέμβους με περίπου 76 ανθρώπους, εννέα ναυτικά μίλια νότια της Χρυσής. Την περισυλλογή ανέλαβε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με προορισμό το λιμάνι της Ιεράπετρας. Και στις δύο επιχειρήσεις επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Πώς διαμορφώθηκε ο απολογισμός

Η κινητοποίηση του Σαββάτου ξεκίνησε στις 00:30. Στην πρώτη συγκεντρωτική ενημέρωση είχαν καταγραφεί περίπου 583 άνθρωποι σε περιστατικά στη Γαύδο, στους Καλούς Λιμένες και στην παραλία Τρυπητή Σφακίων. Από αυτούς, περίπου 378 είχαν περισυλλεγεί σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά στην περιοχή των Καλών Λιμένων.

Το πρωί ακολούθησαν δύο ακόμη επιχειρήσεις. Νότια των Καλών Λιμένων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τέσσερις λέμβους με περίπου 274 ανθρώπους, τους οποίους περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης. Δυτικά-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, περιπολικό του Λιμενικού περισυνέλεξε άλλους 46 επιβαίνοντες από λέμβο.

Στην ίδια θαλάσσια ζώνη, το Λιμενικό και η Frontex είχαν επιχειρήσει νωρίτερα τον Νοέμβριο ανοιχτά της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων, όπου διασώθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί και επιχείρηση για τη διάσωση περίπου 50 ανθρώπων νοτιοδυτικά της Γαύδου.