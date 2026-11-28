Με 25 ευρώ για το πήγαινε-έλα και τη δυνατότητα να διαλέξουν ημερομηνία μέσα στο 2027, χιλιάδες ταξιδιώτες στην Τουρκία αγόρασαν εισιτήρια για Μυτιλήνη την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Περίπου 35.000 ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατέθηκαν στη μισή τιμή στο πλαίσιο της Black Friday, με τις προσφορές να καλύπτουν τις συνδέσεις της Μυτιλήνης με το Αϊβαλί, το Δικελί και το Αλή Αγά.

Η ζήτηση φάνηκε από τις πρώτες ώρες. Σύμφωνα με το τοπικό Aeolos TV, μέχρι περίπου τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής είχαν ήδη πουληθεί 33.800 εισιτήρια. Ο τουριστικός πράκτορας της Μυτιλήνης Άρης Λαζαρής εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των εισιτηρίων που αγοράστηκαν στην Τουρκία από Τούρκους πολίτες θα ξεπεράσει τις 40.000.

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Από τα 50 στα 25 ευρώ, με ανοιχτή ημερομηνία

Τις προσφορές έβγαλαν στην τουρκική αγορά οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τρεις γραμμές. Όπως εξηγεί ο Άρης Λαζαρής, με την έκπτωση του 50% ένα απλό εισιτήριο μετ’ επιστροφής κόστιζε 25 ευρώ αντί για 50. Στην τιμή του ναύλου δεν περιλαμβάνονταν τα έξοδα για βίζα.

Όσοι αγόρασαν εισιτήριο στην προσφορά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μέσα στο 2027. Έτσι, μπορούσαν να εξασφαλίσουν από τον Νοέμβριο τη μειωμένη τιμή και να αποφασίσουν αργότερα πότε θα ταξιδέψουν στη Λέσβο.

Περίπου 140.000 επισκέπτες από την Τουρκία φέτος στη Λέσβο

Από την αρχή του 2026 έως τα τέλη Νοεμβρίου, εκτιμάται ότι περίπου 140.000 Τούρκοι επισκέφθηκαν τη Λέσβο, είτε για λίγες ημέρες είτε για μεγαλύτερες διακοπές. Ως τα τέλη Οκτωβρίου είχαν ήδη καταγραφεί 125.428 αφίξεις από την Τουρκία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού μέσου «Στο Νησί».

Στις μετακινήσεις προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συμβάλλει και το πρόγραμμα Visa Express για Τούρκους πολίτες, που ανανεώθηκε έως τον Απρίλιο του 2027. Το κόστος του ταξιδιού και της διαμονής συγκαταλέγεται στους λόγους για τους οποίους τα ελληνικά νησιά προσελκύουν επισκέπτες από την Τουρκία, όπως είχε εξηγήσει σε ρεπορτάζ του DEBATER ο Τούρκος δημοσιογράφος Ντενίζ Ζεϊρέκ.