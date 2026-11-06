Διάσωση 59 μεταναστών νότια της Γαύδου

Τις απογευματινές ώρες της 03.11.2026, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για την ύπαρξη ικανού αριθμού αλλοδαπών στη βραχώδη περιοχή «ΦΑΡΟΣ», νότια της νήσου Γαύδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό Φυλάκιο Γαύδου και ο Λιμενικός Σταθμός Παλαιόχωρας. Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν αρχικά τέσσερις (04) αλλοδαποί άνδρες στην περιοχή «ΦΑΡΟΣ», ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι στη δύσβατη βραχώδη περιοχή «ΑΣΠΕΣ» υπήρχαν επιπλέον εγκλωβισμένα άτομα.

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Στο σημείο επιχείρησαν σκάφος της δύναμης FRONTEX και το ιδιωτικό σκάφος «ΠΑΥΛΟΣ» Λ.Π. 311 με επιβαίνοντα στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προσέγγιση από θαλάσσης κατέστη αρχικά αδύνατη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (δυτικοί άνεμοι έντασης 6 BF, με ύψος κύματος 03 μέτρων). Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τριάντα τρία (33) άτομα μεταφέρθηκαν σταδιακά την 04.11.2026 στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου φιλοξενήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου.

Παράλληλα, στην περιοχή «ΑΣΠΕΣ» παρέμειναν εγκλωβισμένοι είκοσι έξι (26) αλλοδαποί. Τις πρωινές ώρες χθες, κατόπιν βελτίωσης των καιρικών συνθηκών, στο σημείο κατέπλευσε Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) με επιβαίνοντες στελέχη της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), όπου ολοκληρώθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός και των υπολοίπων είκοσι έξι (26) αλλοδαπών.

Συνολικά διασώθηκαν και απεγκλωβίστηκαν πενήντα εννέα (59) αλλοδαποί. Κατά δήλωσή τους, πρόκειται για σαράντα τρεις (43) υπηκόους Σουδάν (36 άνδρες, 3 γυναίκες, 4 ανήλικοι), δώδεκα (12) υπηκόους Ερυθραίας (6 άνδρες 4 γυναίκες, 2 ανήλικοι), δύο (02) υπηκόους Μπαγκλαντές (01 γυναίκα, 01 άνδρας), έναν (01) υπήκοο Αιγύπτου και έναν (01) υπήκοο Σομαλίας.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου. Μία 43χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Μπαγκλαντές), η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκε με ΠΛΣ στη Χώρα Σφακίων και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι υπόλοιποι πενήντα οκτώ (58) αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» Ν.Χ. 22 και μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων, από όπου με λεωφορεία, συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής των Χανίων, μεταφέρθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.