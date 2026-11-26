Επιχείρηση διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην περισυλλογή των επιβαινόντων προχώρησε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

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Οι διασωθέντες μεταφέρονται στη Γαύδο, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.