Χαλκίδα: Καταγγελία στο DEBATER – «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει καλώδια έξω από Δημοτικό και νηπιαγωγείο» (εικόνες)

Καταγγελία στο DEBATER απέστειλε η γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα Χαλκίδας, μεταφέροντας την έντονη αντίδραση γονέων και κατοίκων σχετικά με την προτεινόμενη εγκατάσταση καλωδίων υψηλής τάσης σε μικρή απόσταση από σχολικές μονάδες και κατοικίες της περιοχής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κάτοικοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση καλωδίων «2×400.000 volt» έξω από το Δημοτικό Σχολείο, το Νηπιαγωγείο, αλλά και δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις του οικισμού.

Όπως αναφέρεται, οι ανησυχίες εστιάζονται στις πιθανές επιπτώσεις των μαγνητικών πεδίων στην υγεία των παιδιών. Επικαλούμενοι έκθεση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι καταγγέλλοντες σημειώνουν ότι «η τιμή αυτή του μαγνητικού πεδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα για την υγεία», ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην παιδική λευχαιμία, καθώς «τα παιδιά είναι περισσότερο ακτινοευαίσθητα από τους μεγάλους».

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι ο διαχειριστής του έργου επιδιώκει να αλλάξει την όδευση των καλωδίων, τα οποία λειτουργούν από το 2013 εκτός του οικισμού, ενώ – όπως αναφέρουν – επιχειρεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες των κατοίκων συγκρίνοντας τα μαγνητικά πεδία με εκείνα μιας κοινής οικιακής συσκευής.

Στην ίδια καταγγελία γίνεται αναφορά σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025 με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτών και κατοίκων. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι κάτοικοι, είχε δοθεί δέσμευση για παροχή τεχνικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας προκειμένου να αναζητηθεί λύση εκτός οικισμού, κάτι που – όπως καταγγέλλεται – δεν υλοποιήθηκε.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στις 28 Μαΐου ο υπουργός Ενέργειας επισκέφθηκε το σημείο έξω από το Δημοτικό Σχολείο, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την εγγύτητα της σχεδιαζόμενης όδευσης των καλωδίων με τα σχολεία και τις κατοικίες της περιοχής.

Για τις 3 Ιουνίου και ώρα 16:00 έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις και οριστικές λύσεις.

«Δεν θα δεχθούμε τίποτα λιγότερο από σαφείς απαντήσεις και οριστικές λύσεις. Περιμένουμε όλοι να πράξουν το αυτονόητο, να διασφαλίσουν την υγεία των παιδιών μας και να δώσουν ένα τέλος σε αυτή την αδικία», καταλήγει η καταγγελία που εστάλη στο DEBATER.