Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – “Παραμένω παρούσα μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη”

Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτηση της από την βουλευτική έδρα που είχε ως βουλευτής της Νέας Αριστερά μετά την αποχώρηση της από την κομματική παράταξη το πρωί της Τρίτης (2/6).

Στην επιστολή της, η Έφη Αχτσιόγλου εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής συνέπειας και της προσωπικής στάσης απέναντι στις εξελίξεις.

«Έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας, παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Ενός πόλου που θα είναι πλήρως αντιπαραθετικός στις πολιτικές της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα θα έχει προοπτική νίκης και διακυβέρνησης, προς όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, των νέων», ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου στην επιστολή της.

Και συνέχισε: «Με αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης».

Η Έφη Αχτσιόγλου τονίζει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική: «Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη».