Δίκη για τα Τέμπη: Η πρόταση της εισαγγελέας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας

Με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, κατηγορούνται τα 35 από τα 36 άτομα.