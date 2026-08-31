ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών για τον 13ο και τον 14ο μισθό
Με τη συμμετοχή των μελών του γενικού συμβουλίου
Την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, στις 13.30, στο υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή των μελών του γενικού συμβουλίου.
Όπως ανακοινώθηκε, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
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