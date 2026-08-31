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ΕΛΛΑΔΑ

Εισροή υδάτων σε σκάφος ανοιχτά της Μεθώνης με δύο επιβαίνοντες

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Εισροή υδάτων σε σκάφος ανοιχτά της Μεθώνης με δύο επιβαίνοντες
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Προσάραξη και εισροή υδάτων σημειώθηκε σε σκάφος σημαίας Πολωνίας, με δύο αλλοδαπού επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα στο στενό Μεθώνης.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη και σπεύδει δεύτερο ιδιωτικός σκάφος με στελέχη του λιμενικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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