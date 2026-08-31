Εισροή υδάτων σε σκάφος ανοιχτά της Μεθώνης με δύο επιβαίνοντες

Προσάραξη και εισροή υδάτων σημειώθηκε σε σκάφος σημαίας Πολωνίας, με δύο αλλοδαπού επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα στο στενό Μεθώνης.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη και σπεύδει δεύτερο ιδιωτικός σκάφος με στελέχη του λιμενικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.