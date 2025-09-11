Κρήτη: Διασώθηκαν 25 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων
Από σκάφος της δύναμης FRONTEX
Στη διάσωση 25 μεταναστών σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων της Κρήτης προχώρησε το Λιμενικό Σώμα το βράδυ της Πέμπτης 11/9.
Συγκεκριμένα, οι 25 μετανάστες σε πνευστή λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυο μποφόρ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις