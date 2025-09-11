Κρήτη: Διασώθηκαν 25 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων

Στη διάσωση 25 μεταναστών σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων της Κρήτης προχώρησε το Λιμενικό Σώμα το βράδυ της Πέμπτης 11/9.

Συγκεκριμένα, οι 25 μετανάστες σε πνευστή λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυο μποφόρ.