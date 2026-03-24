Κρήτη: Διάσωση 74 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Στην διάσωση 74 μεταναστών – σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις – προχώρησε το Λιμενικό στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Ειδικότερα, το Λιμενικό προχώρησε στη διάσωση περίπου 42 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στο δεύτερο περιστατικό, δυνάμεις του Λιμενικού προχώρησαν στη διάσωση περίπου 32 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Και οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.