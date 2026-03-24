Είναι στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις αυξήσεις στα καύσιμα;
Κρήτη: Διάσωση 74 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Στην διάσωση 74 μεταναστών – σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις – προχώρησε το Λιμενικό στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Ειδικότερα, το Λιμενικό προχώρησε στη διάσωση περίπου 42 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στο δεύτερο περιστατικό, δυνάμεις του Λιμενικού προχώρησαν στη διάσωση περίπου 32 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Και οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

ΣΧΟΛΙΑ

