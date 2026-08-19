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Κρήτη: Διάσωση 46 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Κρήτη: Διάσωση 46 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

   Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος.

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   Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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