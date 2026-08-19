Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 30χρονο για μεταφορά μεταναστών – Είχε βάλει τους δύο στον χώρο των αποσκευών

Έξι παράτυπους μετανάστες, εκ των οποίων τους δύο είχε βάλει στον χώρο των αποσκευών, μετέφερε παράνομα με αυτοκίνητο ένας 30χρονος ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, στην Εγνατία Οδό, πλησίον διοδίων Ανάληψης, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει πραγματοποιώντας ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

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Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος οι αλλοδαποί οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και ότι για τις πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το αυτοκίνητο και αντιστοιχούν σε έτερο όχημα, είχε δηλωθεί κλοπή.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 500 δολαρίων έκαστος, σε κύκλωμα.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.