Κρήτη: Άφιξη 35 μεταναστών στη Χρυσή – Αναζητείται χώρος φιλοξενίας

Νέο πλεούμενο με μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (11/11) ανοιχτά της Κρήτης, στην περιοχή της Χρυσής απέναντι από την Ιεράπετρα.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η συγκεκριμένη άφιξη αποτελεί τη δεύτερη καραβιά μέσα σε μόλις 48 ώρες στην περιοχή. Οι προηγούμενοι, 59 στον αριθμό, είχαν μεταφερθεί στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από ενώσεις γονέων και εκπαιδευτικών, που ζητούν την αναζήτηση εναλλακτικών χώρων φιλοξενίας.

Στο τραπέζι έπεσε η πρόταση του Δήμου να χρησιμοποιηθεί το παλιό ΚΤΕΟ στο Καβούσι, ωστόσο ο χώρος δεν είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους μετανάστες. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, με στόχο να βρεθεί άμεσα κατάλληλος χώρος