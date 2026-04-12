Κρήτη: 94 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων – Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο

Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης τις τελευταίες ώρες καθώς 94 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβους στην περιοχή των Καλών Λιμένων.

Οι επιχειρήσεις που άρχισαν την νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου είχε ως αποτέλεσμα την διάσωση συνολικά 94 μεταναστών που αναμένεται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες Κρήτης και από εκεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πρώτο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex με τη συνδρομή drone εντόπισε 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων 34 άτομα, ενώ με λίγη ώρα διαφορά εντοπίστηκε από ναυαγοσωστικό του Λιμενικού και drone, μια δεύτερη λέμβος με 22 άτομα σε θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η τρίτη λέμβος στην οποία επέβαιναν 35 άτομα, εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης FRONTEX και drone, περίπου στα 55 ν.μ επίσης νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.