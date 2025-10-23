Κως: 79χρονος μαχαίρωσε την σύζυγο του και απείλησε τον γαμπρό του

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε την Τετάρτη (22/10) στη Κω καθώς 79χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του και στην συνέχεια απείλησε τον γαμπρό του.

Το περιστατικό συνέβη στο Πλατάνι της Κω το πρωί της Τετάρτης όταν 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής ξεκίνησε να βρίζει την σύζυγό του χωρίς να έχει γνωστός ο λόγος που ξεκίνησε το επεισόδιο.

Στη συνέχεια της επιτέθηκε με μαχαίρι ενώ απείλησε και τον γαμπρό τους που μένει στο ίδιο σπίτι. Μη μπορώντας να αντέξει την κατάσταση, η κόρη του ζευγαριού έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων